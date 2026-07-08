© Foto: Salmoirago/Fotogramma - ROPIDer Vorstandsvorsitzende der UniCredit SpA, Andrea Orcel, ist der Kontrolle über die Commerzbank AG einen entscheidenden Schritt näher gekommen. Orcel greift zu: Ausreichend Commerzbank-Aktionäre haben das Übernahmeangebot von UniCredit angenommen und ihre Aktien zum Verkauf angeboten. Dadurch kann die UniCredit ihren Anteil an der deutschen Mittelstandsbank auf bis zu 47,6 Prozent erhöhen. Laut einer Mitteilung vom Mittwoch wurden bis zum Ablauf der Annahmefrist am 3. Juli Aktien im Umfang von 17,6 Prozent des Commerzbank-Grundkapitals angedient. Mehr als 5 Prozent davon entfielen auf die zweiwöchige Nachfrist. UniCredit hielt bereits knapp 30 Prozent der Commerzbank, bestehend aus direkt …
Enthaltene Werte: DE000CBK1001,IT0005239360Den vollständigen Artikel lesen
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