Die Commerzbank steht im Übernahmekampf mit UniCredit vor einer neuen Eskalationsstufe. Die italienische Großbank hat ihren Zugriff auf die Frankfurter Bank deutlich ausgebaut. Für Anleger rückt damit die Frage in den Mittelpunkt, ob aus dem Machtkampf ein Zusammenschluss entsteht oder die Commerzbank ihre Eigenständigkeit behaupten kann.UniCredit erhöht den Druck UniCredit rückt bei der Commerzbank immer näher an die Schwelle zur Kontrolle. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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