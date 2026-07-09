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Supermicro vereinfacht den Einsatz von Edge-KI durch validierte Kubernetes-Appliances in Zusammenarbeit mit Red Hat und Everpure



09.07.2026 / 01:00 CET/CEST

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SAN JOSE, Kalifornien, 9. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von umfassenden IT-Lösungen in den Bereichen KI, Unternehmens-IT, Speicher sowie 5G/Edge mit den "Data Center Building Block Solutions" (DCBBS), gab heute in Zusammenarbeit mit Red Hat und Everpure die Einführung von Kubernetes-Edge-KI-Appliances bekannt. Supermicro hat eine Full-Stack-Edge-Kubernetes-Lösung validiert, die auf der branchenführenden Kubernetes-basierten Hybrid-Cloud-Anwendungsplattform Red Hat OpenShift sowie der ersten speziell auf KI-Workloads zugeschnittenen Kubernetes-Datenmanagement-Plattform Portworx von Everpure basiert. Diese schlüsselfertige Appliance, komplett mit vorinstallierter Software und Hardware, wird den Kunden über Supermicro zur Verfügung gestellt. "KI-Inferenz am Edge erfordert mehr als nur Hardware - sie erfordert eine validierte, skalierbare Plattform, die Kunden vertrauensvoll einsetzen können", sagte Vik Malyala, Chief Business Officer bei Supermicro. "Gemeinsam mit Red Hat und Everpure bieten wir eine schlüsselfertige Kubernetes-Edge-AI-Appliance an, die die Bereitstellung vereinfacht, die Zeit bis zum Umsatz beschleunigt und es Kunden ermöglicht, KI-Workloads in verteilten Edge-Umgebungen effizient zu skalieren." Weitere Informationen zur validierten Full-Stack-Edge-Kubernetes-Lösung von Red Hat und Everpure finden Sie hier . Durch die Kombination von Red Hat OpenShift mit der Edge-Computing-Infrastruktur von Supermicro und der Datenmanagement-Plattform "Portworx by Everpure" für KI-Workloads können Unternehmen KI-Anwendungen in verteilten Edge-Umgebungen einfacher bereitstellen, verwalten, skalieren und absichern. "Da KI-gesteuerte Anwendungen die Arbeitsweise von Unternehmen am Edge weiterhin grundlegend verändern, ist der Bedarf an einer robusten, einheitlichen und skalierbaren Plattform von entscheidender Bedeutung. Red Hat OpenShift bietet diese Grundlage und stellt eine einheitliche Hybrid-Cloud-Anwendungsumgebung bereit, die die Komplexität bei der Bereitstellung, Orchestrierung und Verwaltung von KI-Workloads vereinfacht. In Zusammenarbeit mit Supermicro und Everpure setzen wir uns dafür ein, unseren Kunden eine unterstützte, integrierte und leistungsstarke Lösung an die Hand zu geben, die ihre Amortisationszeit für KI-Inferenz am Edge verkürzt", sagte Kelly Switt, Senior Director und Leiter des Bereichs Intelligent Edge and Industrial Business bei Red Hat. Portworx von Everpure stellt die Kubernetes-native Speicher- und Datenmanagement-Ebene für die Edge-AI-Appliances von Supermicro bereit. Dies ermöglicht es Unternehmen, KI-Inferenz, Container und virtuelle Maschinen an Edge-Standorten mit denselben datenverarbeitungsdiensten der Enterprise-Klasse auszuführen, die auch in ihren zentralen Rechenzentren zur Verfügung stehen. Im Gegensatz zu Array-basierten Speicherlösungen, die an jedem Standort dedizierte Hardware erfordern, bietet Portworx softwaredefinierten, aggregierten lokalen Speicher auf den kompakten Edge-Servern von Supermicro - als ausfallsichere, selbstheilende Datenplattform, die auch bei Netzwerkausfällen autonom weiterarbeitet. Das Ergebnis ist Hochverfügbarkeit und Datensicherheit auf Unternehmensniveau an jedem Edge-Standort, mit einheitlichen Speicherrichtlinien und einer einheitlichen Benutzererfahrung, die sich nahtlos vom Edge über den Core bis in die Cloud erstreckt. "Unternehmen, die KI am Edge einsetzen, stehen vor einer kritischen Infrastrukturlücke: Sie benötigen Speicherlösungen und Datensicherheit auf Unternehmensniveau, können jedoch in Umgebungen wie Einzelhandelsgeschäften oder in Fabrikhallen keine herkömmlichen Arrays betreiben", sagte Greg Muscarella, General Manager von Portworx by Everpure. "Gemeinsam mit Supermicro und Red Hat bieten wir eine geprüfte, schlüsselfertige Lösung an, die die von Kunden geschätzten Portworx-Dienste wie einheitliches Management, integrierte Ausfallsicherheit und einfache Bedienbarkeit vereint und eine Skalierung auf Tausende von Standorten ermöglicht, ohne dass IT-Fachwissen vor Ort erforderlich ist." Supermicro ist ein führender Anbieter von Edge-Infrastruktur im IT-Bereich und verfügt über eines der größten, energieeffizientesten und vielfältigsten Portfolios an Edge-Servern und -Geräten in einer umfassenden Auswahl an Formfaktoren. Dies ermöglicht es Supermicro, maßgeschneiderte Lösungen für jeden Anwendungsfall seiner Kunden zu entwickeln, die sich durch optimierte Anschaffungskosten und Gesamtbetriebskosten (TCO) auszeichnen. Supermicro DCBBS bietet eine umfassende, modulare KI-Infrastruktur, die aus validierten Komponenten und Subsystemen besteht und eine flexible Bereitstellung ermöglicht - von einzelnen Servern und Netzwerkkomponenten bis hin zu Lösungen auf Rack- und Rechenzentrumsebene, einschließlich Software und Dienstleistungen. Supermicro ist mit seinem umfassenden Portfolio an KI-Infrastrukturlösungen weiterhin branchenführend und ermöglicht es Unternehmen weltweit, skalierbare, effiziente und umweltfreundliche KI-Rechenzentren zu betreiben. Informationen zu Super Micro Computer, Inc. Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Das Unternehmen wurde in San Jose in Kalifornien gegründet, ist dort tätig und setzt sich dafür ein, Innovationen für Enterprise-, Cloud-, KI- sowie 5G-Telco/Edge-IT-Infrastruktur als Erster auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen sowie Software und Supportleistungen. Die Expertise von Supermicro in den Bereichen Mainboard-, Stromversorgungs- und Gehäusedesign unterstützt unsere Entwicklung und Produktion und ermöglicht Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zum Edge für unsere weltweite Kundschaft. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan sowie den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei nutzen wir globale Betriebsstrukturen für Skalierbarkeit und Effizienz, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions ermöglicht Kunden, ihre Systeme exakt auf ihre jeweiligen Workloads und Anwendungen abzustimmen, indem sie aus einer breiten Systemfamilie wählen. Diese basiert auf flexiblen sowie wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützt ein umfassendes Spektrum an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Speicherlösungen, Netzwerktechnik, Stromversorgung sowie Kühllösungen (klimatisierte, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung). Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc. Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



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