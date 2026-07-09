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ZEAL übernimmt SevenCanyon und tritt in den hochattraktiven britischen Gewinnspielmarkt ein



09.07.2026 / 01:20 CET/CEST

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ZEAL übernimmt SevenCanyon und tritt in den hochattraktiven britischen Gewinnspielmarkt ein Schneller Markteintritt in Großbritannien stärkt die geografische und produktseitige Diversifikation von ZEAL

Erwerb eines etablierten und hochprofitablen Unternehmens

EBITDA-steigernde Transaktion Hamburg, 09. Juli 2026. Die ZEAL Network SE hat einen Aktienkaufvertrag über den Erwerb der verbleibenden 96,5 Prozent der Anteile an der SevenCanyon Limited unterzeichnet, an der ZEAL bereits eine Beteiligung von 3,5 Prozent hält. Mit der Akquisition wird der deutsche Marktführer für Online-Lotterien in den britischen Markt eintreten und unmittelbaren Zugang zum größten Markt für digitale Gewinnspielangebote in Europa erhalten. "SevenCanyon ist einer der erfolgreichsten Gewinnspiel-Betreiber in Großbritannien - wir kennen das Unternehmen bereits seit vielen Jahren. Mit der Akquisition gelingt uns der direkte Einstieg in einen hochattraktiven und wachsenden Markt. Gleichzeitig beschleunigen wir die gezielte Diversifikation unseres Geschäftsmodells durch neue Produkte und neue Märkte", sagt Dr. Stefan Tweraser, CEO der ZEAL Network SE. SevenCanyon betreibt mehrere etablierte britische Gewinnspiel-Plattformen, darunter 7days Performance, Redline Competitions und UK Carp Competitions. Dieses Marktsegment umfasst digitale Gewinnspielangebote mit hochwertigen Sachpreisen wie Häusern, Autos und Lifestyle-Produkten. Im vergangenen Geschäftsjahr 2026 (04/25-03/26) erzielte SevenCanyon ein operatives Ergebnis (EBITDA) von mehr als GBP 10 Millionen. Die Transaktion eröffnet Potenzial für eine weitere Skalierung des britischen Geschäfts durch ZEALs Stärken in den Bereichen Akquisitionsmarketing, Monetarisierung, Kundenbindung, Datenanalyse, regulatorische Professionalisierung und Plattformbetrieb. Darüber hinaus erwartet ZEAL, dass sich der britische Gewinnspielmarkt künftig weiter professionalisieren wird. Davon dürften insbesondere Betreiber wie ZEAL mit ausgeprägter Compliance-Kompetenz und Erfahrung in regulierten Märkten profitieren. "SevenCanyon ist ein hochprofitables Unternehmen mit einem bewährten Geschäftsmodell. Der Kaufpreis wird im Wesentlichen über eine neue Darlehensvereinbarung finanziert. Dadurch bewahren wir unsere finanzielle Flexibilität, um auch künftig eine wachstumsorientierte und aktionärsfreundliche Kapitalallokation fortzuführen", sagt Andrea Behrendt, CFO der ZEAL Network SE. Kaufpreis und finanzielle Auswirkungen für 2026 Die Transaktion umfasst einen Barkaufpreis für die verbleibenden 96,5 Prozent der Anteile in Höhe von rund GBP 33,8 Millionen (vorbehaltlich Anpassungen nach Vollzug, einschließlich einer Anpassung für Fahrzeuginventar im einstelligen Millionen-GBP-Bereich) sowie eine Earn-out-Zahlung von bis zu GBP 4,8 Millionen, die über einen Zeitraum von sechs Monaten ab Vollzug zu leisten ist. Die Akquisitionsfinanzierung wird durch ein von der Deutschen Bank arrangiertes endfälliges Darlehen über EUR 40 Millionen mit einer Laufzeit von sieben Jahren unterstützt. Der Vorstand erwartet, dass SevenCanyon nach der Konsolidierung einen bedeutenden Beitrag zum Umsatz und EBITDA von ZEAL leisten wird. ZEAL wird die notwendigen Anpassungen ihrer Umsatzprognose vornehmen, sobald der IFRS-Ausweis der Umsatzerlöse von SevenCanyon finalisiert wurde. Für das EBITDA bestätigt ZEAL die Bandbreite von EUR 70-75 Millionen unter der Annahme eines normalen Jackpot-Umfelds in Deutschland. Die aktualisierte Prognose berücksichtigt einmalige Aufwendungen im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich im Zusammenhang mit der Transaktion. Für das erste volle Geschäftsjahr nach Vollzug der Transaktion erwartet ZEAL einen positiven EBITDA-Beitrag im hohen einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Über die ZEAL Network SE

ZEAL Network ist der Marktführer für Online-Lotterien in Deutschland . Mit rund 1,5 Millionen aktiven KundInnen und rund 300 Mitarbeitenden an drei Standorten verbindet ZEAL nachhaltiges Wachstum mit einem klaren Fokus auf verantwortungsvollem Spielen und innovativer Produktentwicklung. Über die Marken LOTTO24 und Tipp24 ermöglicht ZEAL die Teilnahme an staatlich lizenzierten Lotterien und entwickelt sich dank des konsequenten Ausbaus eigener Produktkategorien wie Soziallotterien oder virtuellen Automatenspielen zu einer skalierbaren Technologieplattform für Lotterien und Gaming. Über SevenCanyon Limited

SevenCanyon Limited ist ein in Großbritannien ansässiger Betreiber von Gewinnspiel-Angeboten und betreibt mehrere Plattformen, darunter 7days Performance, Redline Competitions und UK Carp Competitions. Über seine digitalen Gewinnspiel-Formate bietet das Unternehmen KundInnen die Möglichkeit, hochwertige Sachpreise wie Autos, Häuser und Lifestyle-Produkte zu gewinnen. SevenCanyon verfügt über etablierte Produktlinien, starke Fähigkeiten in der Kundenakquisition und ein profitables Geschäftsmodell. Pressekontakt:

ZEAL Network SE

Sebastian Blohm

Vice President Public Policy, Licensing & Corporate Communications

Sebastian.blohm@zealnetwork.de

Tel.: +49 (0) 40 80 90 360 38



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