Die Abnehmspritze hat die Pharmabranche grundlegend verändert und ein Geschäft mit Milliardenpotenzial ins Rollen gebracht, doch dieser erste Goldrausch ist vorbei. Die Branche erfährt einen disruptiven Wandel, in dessen Verlauf die unangenehme Injektion zunehmend durch bequemere orale Alternativen ersetzt wird. Mit dieser Entwicklung verändern sich die Machtverhältnisse, und Nachzügler erhalten eine historische Chance, während die Platzhirsche ihre Vorherrschaft verteidigen müssen. Die Auseinandersetzung um die Dominanz in der Behandlung von Adipositas hat erneut begonnen. Welches Unternehmen wird in der nächsten Phase die Führung übernehmen? Heute nehmen wir eine genauere Analyse von Novo Nordisk, BioNxt Solutions und Pfizer vor.
Enthaltene Werte: DK0062498333,CA0909741062,US7170811035Den vollständigen Artikel lesen ...
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