Krisen, Kriege, Kursgewinne - Lahontan Gold als Antwort auf Trumps Nato-Beben! Kommt der große Ausbruch im Chart jetzt?

Die Welt befindet sich in einem Zustand höchster Anspannung. Der zermürbende Krieg im Iran hat unerbittlich seinen einhundertsten Tag erreicht und wirbelt die ohnehin fragilen globalen Energiemärkte wild durcheinander. Gleichzeitig wachsen die politischen Spannungen auf dem Nato-Gipfel im türkischen Ankara rasant, wo US-Präsident Donald Trump wieder recht lautstark und mit Nachdruck mehr finanzielle Beteiligung von den europäischen Verbündeten fordert. Mitten in diesem Gipfeltreffen ordnet Trump zudem weitere militärische Schläge im Nahen Osten an, was die Nervosität der Anleger auf ein neues Level hebt. Auch der für viele Menschen schreckliche Ukraine-Krieg gerät in diesem weltweiten geopolitischen Chaos fast ein wenig ins Hintertreffen, obwohl die Unsicherheit der Investoren sprunghaft ansteigt und die Risikoprämien, auch in Form von steigenden Ölpreisen, an den Märkten in die Höhe schießen. In solch extrem turbulenten und unvorhersehbaren Zeiten suchen Anleger händeringend nach einem verlässlichen Anker für ihr hart erarbeitetes Vermögen. Gold rückt dabei als klassischer Krisenschutz massiv in den Fokus und gehört zwingend als beruhigende Beimischung oder Absicherung in jedes gut sortierte Depot. Genau in diesem aufgewühlten Marktumfeld ist die Zeit für einen aufstrebenden Wert. Lahontan Gold entwickelt sich in der bergbaufreundlichen Wüste Nevadas derzeit zu einem "Geheimtipp". Mit tollen Projekten, einer gut gefüllten Kasse und greifbaren operativen Fortschritten könnte das Unternehmen genau das bieten, was in dieser von Krisen geschüttelten Welt so dringend gebraucht wird. Stabilität, Sicherheit und Wachstum, wenn die Krise größer wird.

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