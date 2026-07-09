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zukunftsbilanzen.de
09.07.2026 06:46 Uhr
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Krisen, Kriege, Kursgewinne - Lahontan Gold als Antwort auf Trumps Nato-Beben! Kommt der große Ausbruch im Chart jetzt?

Die Welt befindet sich in einem Zustand höchster Anspannung. Der zermürbende Krieg im Iran hat unerbittlich seinen einhundertsten Tag erreicht und wirbelt die ohnehin fragilen globalen Energiemärkte wild durcheinander. Gleichzeitig wachsen die politischen Spannungen auf dem Nato-Gipfel im türkischen Ankara rasant, wo US-Präsident Donald Trump wieder recht lautstark und mit Nachdruck mehr finanzielle Beteiligung von den europäischen Verbündeten fordert. Mitten in diesem Gipfeltreffen ordnet Trump zudem weitere militärische Schläge im Nahen Osten an, was die Nervosität der Anleger auf ein neues Level hebt. Auch der für viele Menschen schreckliche Ukraine-Krieg gerät in diesem weltweiten geopolitischen Chaos fast ein wenig ins Hintertreffen, obwohl die Unsicherheit der Investoren sprunghaft ansteigt und die Risikoprämien, auch in Form von steigenden Ölpreisen, an den Märkten in die Höhe schießen. In solch extrem turbulenten und unvorhersehbaren Zeiten suchen Anleger händeringend nach einem verlässlichen Anker für ihr hart erarbeitetes Vermögen. Gold rückt dabei als klassischer Krisenschutz massiv in den Fokus und gehört zwingend als beruhigende Beimischung oder Absicherung in jedes gut sortierte Depot. Genau in diesem aufgewühlten Marktumfeld ist die Zeit für einen aufstrebenden Wert. Lahontan Gold entwickelt sich in der bergbaufreundlichen Wüste Nevadas derzeit zu einem "Geheimtipp". Mit tollen Projekten, einer gut gefüllten Kasse und greifbaren operativen Fortschritten könnte das Unternehmen genau das bieten, was in dieser von Krisen geschüttelten Welt so dringend gebraucht wird. Stabilität, Sicherheit und Wachstum, wenn die Krise größer wird.

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SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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