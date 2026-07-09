Porrentruy - Die Banque Cantonale du Jura (BCJ) hat im ersten Halbjahr 2026 einen Reingewinn von 9,0 Millionen Franken erzielt, gegenüber 8,9 Millionen Franken in der Vorjahresperiode. Der Geschäftserfolg stieg um 4,1 Millionen Franken auf 20,7 Millionen Franken, wie die Kantonalbank am Donnerstag mitteilte. Das Nettozinsergebnis erhöhte sich um 18 Prozent auf 32,8 Millionen Franken, was die Bank hauptsächlich auf eine günstige Veränderung der Wertberichtigungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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