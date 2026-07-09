Die Geschäfte beim Pharma-Zulieferer Schott Pharma laufen besser als vom Markt antizipiert und vom Unternehmen prognostiziert. Die Gesellschaft schraubte am Mittwochabend die Zielvorgaben für das Geschäftsjahr 2026 (bis Ende September) nach oben. Der Turnaround beim deutschen Nebenwert gewinnt damit an Dynamik.Schott Pharma peilt nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum zwischen fünf und sechs Prozent an. Zuvor rechnete die Gesellschaft mit Sitz in Mainz mit einem Absatzplus zwischen zwei und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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