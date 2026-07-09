Zürich - Neue Daten aus dem Work Trend Index zeigen: Die Schweiz führt bei der KI-Produktivität - gleichzeitig sagen nur ein Viertel der Nutzerinnen, dass die Führung klar auf eine KI-Strategie ausgerichtet ist. Schweizer Beschäftigte erzielen mit KI messbar höhere Produktivitätseffekte als der globale Durchschnitt. Doch laut dem "Work Trend Index 2026" von Microsoft sind es nicht die Unternehmen mit den meisten KI-Tools, die sich an die Spitze setzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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