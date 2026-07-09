Nach dem NATO-Gipfel streicht MWB Research die Kaufempfehlung für Rheinmetall, das Kursziel sinkt auf 1.150 Euro. Dazu belastet der Stopp des Fregattenprogramms F126 die Auftragsperspektiven erheblich. Nach dem NATO-Gipfel in der Türkei herrscht bei Rüstungsinvestoren Ernüchterung. Neue Impulse für die Branche blieben aus, und die Konsolidierung bei Rheinmetall setzt sich fort. Am Donnerstag gab die Aktie mehr als 4 Prozent nach und notierte bei 1.013 Euro. Seit Jahresbeginn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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