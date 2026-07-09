MANNHEIM (dpa-AFX) - Südzucker hat sein operatives Ergebnis im ersten Geschäftsquartal deutlich verbessert. Zudem hob der Konzern seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr leicht an. Am Markt wurde dies positiv angenommen: Die im SDax notierte Aktie gewann am Donnerstag rund eineinhalb Prozent. Im laufenden Jahr summiert sich das Kursplus des Unternehmens, das im vergangenen Jahr Verluste produziert und die Aktionäre mit einem Dividendenausfall verärgert hatte, auf knapp 23 Prozent.

Die Resultate belegten eine erfolgreiche Wende bei den Ergebnissen, schrieb Analyst Leon Mühlenbruch von MWB Research. Mit Blick nach vorn könnte dem Unternehmen wohl ein positiveres Marktumfeld zugutekommen, das sich zu einem bedeutenden Ergebnistreiber entwickeln könnte.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um gut 40 Prozent auf 135 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Mannheim mitteilte. Südzucker begründete dies unter anderem mit niedrigeren Kosten im Zuckergeschäft sowie höheren Preisen für Ethanol. Bereits im Mai hatte der Konzern einen Ergebnissprung in Aussicht gestellt.

Der Umsatz sank hingegen um etwas mehr als vier Prozent auf knapp 2,1 Milliarden Euro, wobei die Erlöse im Zucker-Geschäft wegen geringerer Absatzmengen und nochmals niedrigerer Preise deutlich zurückgingen.

Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 rechnet Südzucker dennoch mit etwas mehr Umsatz als bislang vorgesehen. Die Spanne für die Erlösprognose wurde um 100 Millionen Euro auf 8,1 Milliarden bis 8,5 Milliarden Euro angehoben. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte Südzucker 8,4 Milliarden Euro umgesetzt.

Das operative Ergebnis sieht das Unternehmen weiter bei 480 bis 680 Millionen Euro im Vergleich zu dem Vorjahreswert von 535 Millionen Euro. Die von Bloomberg befragten Experten haben beim Umsatz bisher im Schnitt Erlöse von 8,3 Milliarden Euro sowie einen operativen Gewinn von 605 Millionen Euro auf dem Zettel./nas/men/mis