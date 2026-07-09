Nackenschlag für den britisch-schwedischen Pharma-Konzern Astrazeneca und den Entwicklungspartner Ionis Pharmaceuticals. Der Hoffnungsträger Eplontersen (Handelsname Wainua) konnte in der Phase-3-Studie CARDIO-TTRansform nicht das Hauptstudienziel erreichen. Beide Aktien gehen in die Knie. Das Papier des Wettbewerbers Alnylam steigt hingegen kräftig.Eplontersen konnte keine Verbesserung bei bestimmten Herzkrankheiten gegenüber einem Placebo demonstrieren (Transthyretin-vermittelte Amyloid-Kardiomyopathie). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär