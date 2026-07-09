Zürich - Die neue Normalität im Rentenmarkt? Kurzlaufende Anleihen zeigen grössere Resilienz in Zeiten von Turbulenzen am Anleihemarkt, wie eine Studie von Aberdeen zeigt. Kurzlaufende Staats- und Unternehmensanleihen aus der Eurozone haben laut einer Analyse von Aberdeen Investments in jüngsten Phasen von Turbulenzen an den Anleihemärkten eine deutlich geringere Volatilität und eine robustere Wertentwicklung gezeigt als breitere Rentenmärkte. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab