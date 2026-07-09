Rücksetzer ausnutzen? | Schweiz: 3 Aktienperlen, Nividia: China-Boost & Bayer: Nächster Prozess
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|Eilmeldung am Abend: BAYER AG zeigt heute unerwartige Stärke
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|Bayer: Das Signal das jetzt alles ändern könnte: Das Signal das die meisten Anleger noch nicht kennen - Was ich konkret unternommen habe
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|Rücksetzer ausnutzen: Nvidia: China-Boost | Bayer: Wichtiger Prozess startet | Deutz: Übernahme
|Kommt Nvidia doch noch in China zum Zug? Angeblich soll Peking die Daumenschrauben für den KI-König lockern. Auf entsprechende Anfrage soll es chinesischen Konzernen erlaubt sein, den H200-Chip zu kaufen....
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|BAYER AG - Stabilität als Fundament des Trends
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