Zum Wochenschluss stehen Absatzzahlen aus der Autoindustrie, US-Quartalsergebnisse und wichtige Inflationsdaten auf dem Programm.Der letzte Handelstag der Woche hat es in sich: Porsche öffnet früh mit einem Pre-Close-Call die Bücher für das zweite Quartal, während Volkswagen mittags seine Absatzzahlen vorlegt - ein wichtiger Stimmungstest für die kriselnde Autoindustrie. Aus den USA kommen am Nachmittag die Q2-Ergebnisse von Delta Air Lines, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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