Noch im vergangenen Jahr hatte der Südzucker-Konzern seine Aktionäre mit einem Dividendenausfall verärgert. Aktuell kann die Südzucker-Aktie (729700) hingegen mit dicken Kursgewinnen glänzen. Sie legte seit Jahresbeginn bereits rund ein Viertel an Wert zu. Die an diesem Donnerstag veröffentlichten Quartalszahlen zeigten zudem, dass der Südzucker-Konzern derzeit auf einem sehr guten Weg ist. Bereits im Mai hatte Südzucker darauf hingewiesen, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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