© Foto: Marcus Brandt/dpaEine Studie, mit deren Scheitern niemand gerechnet hatte, kostet AstraZeneca Milliarden an Umsatzhoffnung. Was jetzt für die Aktie zählt.AstraZeneca muss einen empfindlichen Dämpfer hinnehmen. Die groß angelegte Phase-III-Studie CARDIO-TTRansym zum Wirkstoff Eplontersen (Handelsname Wainua) hat ihr Hauptziel verfehlt. Das Mittel sollte bei Patienten mit einer bestimmten Form der Herzmuskelerkrankung ATTR-CM sowohl das kardiovaskuläre Sterberisiko senken als auch wiederkehrende Herzereignisse verhindern. Beides ließ sich in der Studie nicht in ausreichendem Maß belegen. Die Aktie des Pharmariesen bricht am Donnerstag in London um 9,7 Prozent ein und fällt auf den niedrigsten Stand seit …
Enthaltene Werte: GB0009895292Den vollständigen Artikel lesen
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