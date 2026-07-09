Die Deutz-Aktie befindet sich seit Anfang Mai in einem Abwärtstrend. Zwar kommt es immer wieder zu kräftigen Kurserholungen, doch bislang konnte sich kein nachhaltiger Aufwärtstrend etablieren. Am Donnerstag notiert die Aktie leicht im Plus bei rund 9 €. Die entscheidende Frage lautet nun: Ist bald wieder mit steigenden Kursen zu rechnen? Ausbau des Rüstungsgeschäfts Nach der starken Kursrally vieler Rüstungswerte infolge des Ukraine-Kriegs hat sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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