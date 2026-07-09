Rheinmetall friert den geplanten Ausbau von 900 Stellen bei seiner Marinesparte Naval Systems ein. Das ist die Folge des gestoppten Fregattenprojekts F126. Die Aktie gibt weiter nach und steuert dabei direkt auf eine entscheidende Unterstützungszone im Chart zu. Naval-Rückschlag drückt auf die Aktie Der Rüstungskonzern Rheinmetall legt den geplanten Stellenaufbau im Umfang von 900 Arbeitsplätzen bei Naval Systems auf Eis. Grund ist das endgültige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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