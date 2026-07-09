Schott Pharma hat heute für eine echte Überraschung gesorgt. Der Mainzer Pharmazulieferer, im SDax notiert, hebt nach einem starken dritten Quartal seine Jahresprognose gleich in mehreren Punkten an. Und der Markt quittiert das mit einem kräftigen Kurssprung von bis zu 22 Prozent am Donnerstag. Prognose deutlich angehoben Beim währungsbereinigten Umsatzwachstum rechnet Schott Pharma für das Geschäftsjahr 2026 nun mit 5 bis 6 Prozent. Bisher waren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de