Trina Storage liefert für das Batteriespeicherprojekt Fageråsen in Schweden erstmals in Europa die kombinierte Speicherlösung "Elementa 3" mit der AC-Plattform "Electra 13.8". Das Projekt mit 50 MW Leistung und 209 MWh Speicherkapazität ist das dritte gemeinsame Großspeicherprojekt mit OX2. Erster Europaeinsatz der neuen BESS-PlattformMit Fageråsen kommt laut Trina Storage erstmals in Europa die integrierte DC- und AC-Lösung "Elementa 3" und "Electra 13.8" zum Einsatz. Das System ist für vierstündige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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