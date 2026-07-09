Die Öl- und Gaspreise ziehen in dieser Handelswoche wieder deutlich an und mit ihnen die Aktienkurse von Energieproduzenten wie beispielsweise Shell. Doch trotz des jüngsten Kursanstiegs sind die Anteilscheine des britischen Unternehmens immer noch mit einem einstelligen KGV bewertet. So muss lediglich der achtfache Jahresgewinn auf den Tisch gelegt werden. Auch deshalb zeigen sich die Experten der Privatbank Berenberg zuversichtlich gestimmt. So hat deren Analyst Henry Tarr sein Anlagevotum für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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