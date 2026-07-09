Die Allianz-Aktie bleibt oberhalb der runden 400-€-Marke stark positioniert. Nach dem historischen Ausbruch arbeitet sich der DAX-Titel weiter auf hohem Niveau nach oben und notiert inzwischen im Bereich von 420 €. Damit bleibt das große Zielbild intakt: Der Rekordkurs ist längst keine Theorie mehr, sondern wird charttechnisch weiter bestätigt. Ausbruch über 400 € trägt In der vorangegangenen Chartbeschau stand bereits die Frage im Fokus, was nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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