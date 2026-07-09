Nach dem kräftigen Rückschlag in den vergangenen Tagen konnten die europäischen Halbleiterwerte am Donnerstag einen Erholungskurs einschlagen. Mit diesem Stimmungsumschwung kann auch die ASML-Aktie wieder Boden gutmachen. Geht es nach den Analysten, dürfte die Erholungsbewegung den Titel noch weiter nach oben führen.Neben Verlusten aufgrund einer spürbar eingetrübten Stimmung für KI-Werte, die sich besonders in Asien bemerkbar machte, belastete die erneute Eskalation im Nahen Osten. Sie schürt einmal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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