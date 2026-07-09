New York - Trotz zunehmender militärischer Auseinandersetzungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran sind die US-Aktienmärkte am Donnerstag überwiegend mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Vor allem Papiere der Halbleiterbranche erholten sich nach der jüngsten Schwäche teils kräftig. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg im frühen Handel um 1,5 Prozent auf 29.685 Zähler. Der Leitindex Dow Jones Industrial blieb dagegen mit einem moderaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab