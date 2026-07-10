Der Markt für Kernbrennstoffe und Nuklearenergie durchläuft eine der radikalsten Veränderungen seit Beginn des zivilen Atomzeitalters. Nach zu wenigen Investitionen in Exploration und Bergbau über Jahre trifft der sprunghafte Anstieg der Energie-Nachfrage durch künstliche Intelligenz und Rechenzentren den Markt. Die Verknappung trieb den Spotpreis für Uran Anfang 2026 wieder über die Marke von 100 USD pro Pfund. Besonders drastisch offenbart sich das Ungleichgewicht in den Vereinigten Staaten, dem weltweit größten Verbraucher von Kernbrennstoffen, wo der inländische Deckungsgrad bei weniger als 3 % liegt. Als Reaktion auf diese strategische Verwundbarkeit hat das US-Energieministerium (DOE) die Kampagne "Nuclear Dominance - 3 by 33" ins Leben gerufen, um das Comeback der gesamten nuklearen Wertschöpfungskette im nationalen Sicherheitsinteresse zu forcieren. Wir beleuchten Markt und Unternehmen.
Enthaltene Werte: CA13321L1085,US21037T1097,CA0240301089Den vollständigen Artikel lesen ...
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