SFS Group AG / Schlagwort(e): Ankauf
Die SFS Group übernimmt die Heartland Precision Fasteners Inc., einen amerikanischen Befestigungsspezialisten im Bereich Luftfahrt. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Herstellung von hochwertigen Befestigungslösungen für die Flugzeugstruktur und den Flugzeugantrieb. Mit der Akquisition erweitert SFS ihre Aktivitäten im Bereich Aerospace nach Nordamerika und erschliesst damit einen strategisch wichtigen Wachstumsmarkt. Der Vollzug der Transaktion wird nach Vorliegen fusionskontrollrechtlicher und weiterer Freigaben bis Ende September 2026 erwartet
Medien & Newsroom
Freundliche Grüsse
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SFS Group AG
|Rosenbergsaustrasse 8
|9435 Heerbrugg
|Schweiz
|Telefon:
|+41 78 880 49 90
|E-Mail:
|corporate.communications@sfs.com
|Internet:
|www.sfs.com
|ISIN:
|CH0239229302
|Valorennummer:
|23922930
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2363766
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2363766 10.07.2026 CET/CEST