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SFS vertieft Zugang zu Luftfahrtmarkt in den USA



10.07.2026 / 06:26 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Die SFS Group übernimmt die Heartland Precision Fasteners Inc., einen amerikanischen Befestigungsspezialisten im Bereich Luftfahrt. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Herstellung von hochwertigen Befestigungslösungen für die Flugzeugstruktur und den Flugzeugantrieb. Mit der Akquisition erweitert SFS ihre Aktivitäten im Bereich Aerospace nach Nordamerika und erschliesst damit einen strategisch wichtigen Wachstumsmarkt. Der Vollzug der Transaktion wird nach Vorliegen fusionskontrollrechtlicher und weiterer Freigaben bis Ende September 2026 erwartet

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