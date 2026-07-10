Der DAX hat sich am Donnerstag nach zwei Verlusttagen stabilisieren können. Aus dem Handel ging er mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 25.118,27 Zählern. Der Start in den letzten Handelstag der Woche sieht derweil wenig verändert aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitagmorgen 0,1 Prozent tiefer auf 25.100 Punkte.• DAX stabilisiert sich: Nach zwei Verlusttagen schloss der DAX am Donnerstag 0,9 Prozent im Plus bei 25.118 Punkten. Zum Freitagstart wird er leicht schwächer erwartet.• ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär