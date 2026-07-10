© Foto: Arne Dedert - picture alliance/dpaTrotz anhaltender geopolitischer Spannungen sorgen starke US-Vorgaben und ein Tech-Feuerwerk in Asien für Beruhigung. Der DAX stabilisiert sich am Freitagmorgen nahe der 25.100-Punkte-Marke.Nach der erfolgreichen Kurserholung am Donnerstag dürfte der deutsche Leitindex zum Wochenschluss zunächst einen ruhigen Handelsauftakt hinlegen. Rund eine Stunde vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den DAX auf einen Mittelkurs von 25.117 Punkten (10 Zähler über dem Vortagesschluss). Trotz der jüngsten Stabilisierung bleibt die Wochenbilanz negativ. Investoren verarbeiten weiterhin das volatile Auf und Ab, nachdem der DAX am Montag ein neues Rekordhoch bei 25.900 Punkten markiert hatte und im Zuge …
Enthaltene Werte: JP3436100006,US7960502018,JP3571400005,DE0008469XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455711,2455717,US78392B1070,KRD020020XXX,CNM000000XXX,HK0000004XXX,XC0007924XXX,BTC~USD,ETH~USDDen vollständigen Artikel lesen
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