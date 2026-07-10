© Foto: Arne Dedert - picture alliance/dpaDer DAX pendelt im Vormittagshandel um die Nullmarke, Salzgitter und Thyssenkrupp treiben MDAX an. Starke US-Vorgaben und ein Tech-Feuerwerk in Asien sorgen für Beruhigung. Öl und Gold fallen, Bitcoin legt zu.Der DAX pendelt am Freitagvormittag um die Marke von 25.100 Punkten, ohne eine klare Richtung zu finden. Trotz der jüngsten Stabilisierung bleibt die Wochenbilanz negativ. Investoren verarbeiten weiterhin das volatile Auf und Ab, nachdem der DAX am Montag ein neues Rekordhoch bei 25.900 Punkten markiert hatte und im Zuge der Iran-Krise zeitweise auf 24.830 Zähler durchgesackt war. Der MDAX legt mit starken Stahlwerten zu. Die europäischen Märkte bieten ein insgesamt durchwachsenes Bild …
Enthaltene Werte: JP3436100006,US7960502018,JP3571400005,DE0008469XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455711,2455717,US78392B1070,KRD020020XXX,CNM000000XXX,HK0000004XXX,XC0007924XXX,BTC~USD,ETH~USDDen vollständigen Artikel lesen
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