Tesla-Chef Elon Musk rudert zurück: KI-Rivale Anthropic sei der klare Führer. Killen werde er den Rivalen aber nicht, Musk verweist auf faire Strategien bei Tesla und SpaceX. Ein Geheimtipp hilft Anthropic beim Wachstum - und auch Depot-2030-Aktie Nvidia profitiert vom Boom.Was für eine Erfolgsstory: Anthropic ist nunmehr bei einer Bewertung von 1.200 Milliarden Dollar angelangt. Tech-Investor Dr. Conny Boersch sagte mir, das Interesse an solchen KI-Start-ups seitens von Investoren ist enorm und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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