Während Technologiewerte und Künstliche Intelligenz weiterhin die Schlagzeilen an den Börsen dominieren, rücken klassische Dividendenwerte zunehmend wieder in den Fokus langfristig orientierter Anleger. Besonders Unternehmen mit jahrzehntelanger Ausschüttungshistorie gelten in volatilen Marktphasen als Stabilitätsanker. Einer dieser sogenannten "Dividend Kings" ist der US-Industriekonzern Illinois Tool Works, dessen Aktie seit ihrem Zwischenhoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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