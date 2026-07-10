Rheinmetall und Renk bauen ihre Zusammenarbeit beim Schützenpanzer Lynx weiter aus. Der bestehende Rahmenvertrag wurde erweitert, nachdem der Kettenfahrzeug-Typ KF41 zunächst in Ungarn eingeführt wurde und nun in weiteren europäischen Streitkräften zum Einsatz kommen soll. Renk liefert dabei die Antriebslösungen, konkret Getriebe und Seitenvorgelege. Das Unternehmen ist also tief in die Lynx-Lieferkette integriert. Operativ läuft es rund Renk-CEO ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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