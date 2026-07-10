Deutschland hat in den vergangenen 25 Jahren die höchsten Hochwasserschäden aller europäischen Länder verzeichnet. Nicht nur für Privathaushalte, auch für die Wirtschaft sind solche Schäden verheerend - doch Prävention zahlt sich aus, sogar in vierfacher Höhe, so eine Analyse von Allianz Trade. Deutschland hat zwischen den Jahren 2000 und 2025 die höchsten kumulierten Hochwasserschäden aller europäischen Länder verzeichnet, nämlich rund 69 Mrd. Euro. Damit liegt Deutschland mit Abstand an der Spitze, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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