Die SAP Aktie hat sich im laufenden Jahr deutlich vom DAX abgekoppelt. Während der deutsche Leitindex trotz Schwankungen weiter vorankommt verliert der Softwarekonzern zunehmend an Boden. Anleger fragen sich ob der jüngste Rückgang nur eine Korrektur ist oder ein ernstes Warnsignal.SAP unter Druck SAP zählt weiterhin zu den wichtigsten deutschen Technologiewerten. Dennoch zeigt die Aktie derzeit Schwäche. Ein neues Tief kann charttechnisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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