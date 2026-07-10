Die BMW Aktie zeigte sich trotz schwächerer Absatzzahlen vergleichsweise robust. Der Münchener Autokonzern verkaufte im zweiten Quartal insgesamt weniger Fahrzeuge als im Vorjahreszeitraum. Während Europa und die USA zulegten belastete vor allem die schwache Entwicklung in China und der Region Asien Pazifik.China bremst BMW aus BMW musste im zweiten Quartal einen Rückgang beim Absatz hinnehmen. Besonders der chinesische Markt entwickelte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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