Dass die Aktie der Deutschen Telekom 30 Prozent ihres Werts innerhalb von rund drei Monaten eingebüßt hat, hängt wieder einmal auch mit der wichtigen Tochter T-Mobile US zusammen. Die Analysten von JPMorgan sehen den deutlichen Rücksetzer der DAX-Aktie aber als Chance. Reicht das nun für ein Comeback?Der Blick auf den Chart spricht Bände: Die Aktie der Deutschen Telekom war zuletzt nicht wirklich gefragt, im Gegenteil: Vom Hoch im März bei 33,28 Euro ging es innerhalb weniger Wochen bis Ende Juni ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär