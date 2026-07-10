New York - Stagnation lautet am letzten Handelstag der Woche das Motto im frühen Aktienhandel in den USA. Kurz vor Beginn der Saison der Quartalsbilanzen fehlen die Impulse. Die grossen Börsenindizes bewegten sich kaum von der Stelle. Der Leitindex Dow Jones Industrial lag in den ersten Handelsminuten mit 0,1 Prozent im Plus bei 52.554 Punkten. Auf Wochensicht zeichnet sich ein Minus von 0,7 Prozent ab. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,1 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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