Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US5020745031 LM Funding America Inc. 10.07.2026 US5020746XXX LM Funding America Inc. 13.07.2026 Tausch 25:1

AU000000OPT2 Ceryvyn Therapeutics Ltd. 10.07.2026 AU0000478XXX Ceryvyn Therapeutics Ltd. 13.07.2026 Tausch 1:1

CA38141A4046 Goldgroup Mining Inc. 10.07.2026 CA38141A6XXX Goldgroup Mining Inc. 13.07.2026 Tausch 4:1

US08862L2025 Beyond Air Inc. 10.07.2026 US08862L3XXX Beyond Air Inc. 13.07.2026 Tausch 20:1

GG00BWZ6KJ56 Taylor Maritime Ltd. 10.07.2026 GG00BQ0H1XXX Taylor Maritime Ltd. 13.07.2026 Tausch 100:63,432602





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