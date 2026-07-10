SpaceX feierte Mitte Juni einen fulminanten Börsenstart und wurde bereits in den Nasdaq 100 aufgenommen. Mit Blick auf den Kursverlauf ist die anfängliche Euphorie aber schon wieder verflogen. Geht es nach den Analysten, dann ist das nur eine Momentaufnahme. Sie sehen für die Aktie zum Teil deutliches Kurspotenzial.Nach der ersten Euphorie im Zuge des Rekord-Börsengangs vom 12. Juni und der bisherigen Bestmarke am dritten Handelstag bei 225,64 Dollar war es für SpaceX in der Folgezeit um bis zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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