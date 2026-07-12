Brasilien liefert Rohstoffe, Energie und Agrar-Power. Südkorea liefert Speicherchips für den KI-Boom. Vermögensverwalter Franklin Templeton sieht zwei unterschätzte Märkte, die in vielen Standardportfolios kaum vorkommen. An der Börse stehen meist die großen Namen im Fokus: Vereinigte Staaten, Big Tech, Nvidia, Indien oder China. Doch Martin Bechtloff, Vice President Exchange Traded Fund Distribution Deutschland und Österreich bei Franklin Templeton, sieht derzeit auch Chancen in der zweiten Reihe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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