© Foto: adobe.stock.comSilber steht am Scheideweg. Wird die neue Handelswoche die Entscheidung darüber bringen, in welche Richtung sich der Silberpreis entwickelt? Die Nerven liegen wegen der Lage und der anstehenden Inflationsdaten blank.Aktuelle Silberpreisentwicklung: Ein weiterer Rückschlag für das Edelmetall In unserer letzten Silber-Kommentierung an dieser Stelle thematisierten wir die Comeback-Chancen des Edelmetalls. Der Markt hatte zuvor eine Bereinigungsphase durchlaufen und der Silberpreis schien für eine kräftige Erholung bereit. Preisziele bei 70 oder gar 80 US-Dollar winkten. Doch die erneute Verschärfung der Lage im Nahen Osten bereitete dieser Bewegung ein jähes Ende. Für das Edelmetall war es ein …
Enthaltene Werte: US4227041062,EU0009652XXX,CA6979001089,GB00B2QPKJ12,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,XD0009982XXX,XC0007924XXXDen vollständigen Artikel lesen
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