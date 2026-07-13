Die Rheinmetall-Aktie hat sich nach ihrer kräftigen Korrektur zuletzt deutlich stabilisiert und arbeitet an einer nachhaltigen Erholung. Damit rückt die Frage in den Fokus, ob sich auf dem aktuellen Kursniveau bereits eine attraktive Einstiegsgelegenheit bietet oder ob die Konsolidierung noch nicht abgeschlossen ist. Entscheidend wird nun sein, ob die Käufer wichtige Widerstandsbereiche überwinden und damit den übergeordneten Aufwärtstrend wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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