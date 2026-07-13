DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BASF - Der Chemiekonzern BASF treibt den für kommendes Jahr geplanten Teilbörsengang seines weltweit führenden Agrargeschäfts voran. Nach der Ausgliederung der Sparte aus dem BASF-Verbund werden jetzt aus Insiderkreisen Zahlen zum möglichen Wert des Segments und zur Zeitplanung des Initial Public Offering (IPO) bekannt. Für die gesamte BASF-Sparte wird eine Bewertung zwischen 20 und 30 Milliarden Euro angestrebt, erfuhr das Handelsblatt aus Finanz- und Unternehmenskreisen. "Wir erwarten einen Megadeal", sagt ein Insider. Der Chemiekonzern will aber nicht das gesamte Geschäft an die Börse in Frankfurt bringen, sondern nur einen Minderheitsanteil. Dessen Höhe steht bisher nicht fest. (Handelsblatt)

VOLKSWAGEN - Im Ringen um die Zukunft von zehntausenden Arbeitsplätzen bei Volkswagen sucht Konzernchef Oliver Blume nach Auswegen aus der drohenden Schließungswelle von Werken. "Es gibt intelligentere Lösungen, als Werke zu schließen", sagte Blume der Bild am Sonntag. Konkret geht es um die Frage, ob VW seine Werke in Zwickau, Emden, Hannover und Neckarsulm schließen wird. Ein Sparprogramm an den deutschen Produktionsstandorten zeigt laut Blume bereits Wirkung: "Unsere Fabrikkosten in Deutschland konnten wir allein im vergangenen Jahr um durchschnittlich 20 Prozent verbessern. Ein starker Fortschritt." (Bild am Sonntag)

PORSCHE - Für die geplante Streichung von 4.000 Stellen bei Porsche ist nach Handelsblatt-Informationen bei den Verhandlungen mit der Arbeitnehmerseite im Gegenzug eine Standortsicherung für zehn Jahre im Gespräch. Sollte ihr Porsche-Chef Michael Leiters zustimmen, würde er einen Konflikt mit den Eigentümerfamilien Porsche und Piëch riskieren. Zudem könnte er Oliver Blume, Chef des Mehrheitsaktionärs Volkswagen, in Schwierigkeiten bringen. Blume will bei Volkswagen Werksschließungen durchsetzen und trifft damit auf Widerstand. (Handelsblatt)

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July 13, 2026 00:38 ET (04:38 GMT)

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