Der DAX hat sich am Freitag mit leichten Verlusten ins Wochenende verabschiedet. Er ging am Ende mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 25.067,09 Punkten aus dem Handel. Auch Wochensicht bedeutete dies einen Verlust von von 2,8 Prozent. Und auch der Start in die neue Woche sieht alles andere als freundlich aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montagmorgen 1,1 Prozent tiefer auf 24.802 Punkte.Im Blickfeld bleibt ganz klar die Entwicklung im Nahen Osten. Die Ölpreise zogen zuletzt deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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