BASF rechnet beim geplanten Börsengang seiner Agrarsparte offenbar mit einer Bewertung in Milliardenhöhe. Nach Informationen des "Handelsblatt", das sich auf Finanz- und Unternehmenskreise beruft, könnte der Geschäftsbereich einen Unternehmenswert von 20 bis 30 Milliarden Euro erreichen. "Wir erwarten einen Mega-Deal", sagte ein Insider.Geplant ist, das Geschäft mit Saatgut und Pflanzenschutz im Jahr 2027 an die Frankfurter Börse zu bringen. Zunächst soll jedoch lediglich ein Minderheitsanteil platziert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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