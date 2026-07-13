Das Instrument FPQ0 SE0026141665 FINGERPRINT CARDS O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 13.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 14.07.2026The instrument FPQ0 SE0026141665 FINGERPRINT CARDS O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 13.07.2026 and ex capital adjustment on 14.07.2026Das Instrument OU5A CA05337L3048 AVALON ADV. MAT. INC. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 13.07.2026The instrument OU5A CA05337L3048 AVALON ADV. MAT. INC. EQUITY is traded ex capital adjustment on 13.07.2026Das Instrument 4QX FR0013439627 GROUPE OKWIND EO 1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 13.07.2026The instrument 4QX FR0013439627 GROUPE OKWIND EO 1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 13.07.2026Das Instrument FCC ES0122060314 FOMENT.CON.CONTR.INH.EO 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 13.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 14.07.2026The instrument FCC ES0122060314 FOMENT.CON.CONTR.INH.EO 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 13.07.2026 and ex capital adjustment on 14.07.2026Das Instrument GW7 GRS542003009 FAIS HOLDING SA NAM. EO 1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 13.07.2026The instrument GW7 GRS542003009 FAIS HOLDING SA NAM. EO 1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 13.07.2026Das Instrument X8G ES0105836003 INMOCEMENTO SA EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 13.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 14.07.2026The instrument X8G ES0105836003 INMOCEMENTO SA EQUITY is traded cum capital adjustment on 13.07.2026 and ex capital adjustment on 14.07.2026