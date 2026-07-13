Molten Ventures Plc: Transaction in Own Shares -3

DJ Transaction in Own Shares
Molten Ventures Plc (GROW) Transaction in Own Shares 13-Jul-2026 / 07:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Molten Ventures plc ("Molten" or the "Company") Transaction in own shares Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that during the period Monday 6th July 2026 to Friday 10th July 2026, Deutsche Bank AG, London Branch (trading for these purposes as Deutsche Numis) ("Deutsche Numis"), purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 28 January 2026. Date of Ordinary Volume weighted Average Lowest price Highest price purchase shares Price Paid (GBp) paid (GBp) paid (GBp) purchased 06/07/26 30,000 592.2834 586.50 596.00 07/07/26 30,000 584.9422 577.50 588.50 08/07/26 30,000 571.9368 559.00 577.00 09/07/26 21,959 583.1287 576.00 591.00 10/07/26 15,000 608.0257 604.00 610.00
Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 15,534,657 and the total number of voting rights in the Company is 173,511,793.
The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Aggregate information
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Deutsche Numis on behalf of the Company.
Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50
Individual transactions
Transaction Time of Transaction Trading Date Number of ordinary price (GBp) transaction (UK reference number venue shares purchased Time) 06/07/2026 285 596.00 09:01:17 00081634603TRLO0 XLON 06/07/2026 285 596.00 09:01:17 00081634604TRLO0 XLON 06/07/2026 539 596.00 09:01:17 00081634605TRLO0 XLON 06/07/2026 1101 596.00 09:05:09 00081634750TRLO0 XLON 06/07/2026 908 596.00 09:05:09 00081634751TRLO0 XLON 06/07/2026 18 593.50 09:12:41 00081634918TRLO0 XLON 06/07/2026 142 593.50 09:12:41 00081634919TRLO0 XLON 06/07/2026 143 593.50 09:13:00 00081634922TRLO0 XLON 06/07/2026 284 593.50 09:13:00 00081634923TRLO0 XLON 06/07/2026 357 593.50 09:16:54 00081635039TRLO0 XLON 06/07/2026 892 590.00 10:21:43 00081636866TRLO0 XLON 06/07/2026 124 589.50 10:47:35 00081637427TRLO0 XLON 06/07/2026 267 589.50 10:47:35 00081637428TRLO0 XLON 06/07/2026 4 589.50 10:47:35 00081637429TRLO0 XLON 06/07/2026 618 589.50 10:47:35 00081637430TRLO0 XLON 06/07/2026 995 591.00 11:38:12 00081638991TRLO0 XLON 06/07/2026 46 591.00 12:02:07 00081639356TRLO0 XLON 06/07/2026 345 591.00 12:02:07 00081639357TRLO0 XLON 06/07/2026 675 589.00 12:09:18 00081639451TRLO0 XLON 06/07/2026 320 589.00 12:09:18 00081639452TRLO0 XLON 06/07/2026 435 588.00 12:54:07 00081640227TRLO0 XLON 06/07/2026 542 588.00 12:54:07 00081640228TRLO0 XLON 06/07/2026 874 589.00 13:19:21 00081640707TRLO0 XLON 06/07/2026 154 589.00 13:20:34 00081640722TRLO0 XLON 06/07/2026 727 588.00 13:20:34 00081640724TRLO0 XLON 06/07/2026 266 588.00 13:34:00 00081640861TRLO0 XLON 06/07/2026 914 588.00 13:34:00 00081640862TRLO0 XLON 06/07/2026 35 586.50 13:44:00 00081640996TRLO0 XLON 06/07/2026 35 586.50 13:44:00 00081640997TRLO0 XLON 06/07/2026 34 586.50 13:44:00 00081640998TRLO0 XLON 06/07/2026 877 587.50 13:45:32 00081641016TRLO0 XLON 06/07/2026 734 587.50 13:45:32 00081641017TRLO0 XLON 06/07/2026 888 587.50 13:45:32 00081641018TRLO0 XLON 06/07/2026 465 590.50 14:25:03 00081641938TRLO0 XLON 06/07/2026 464 590.50 14:25:03 00081641939TRLO0 XLON 06/07/2026 361 592.50 14:32:06 00081642149TRLO0 XLON 06/07/2026 621 592.50 14:32:06 00081642150TRLO0 XLON 06/07/2026 1038 593.00 14:37:38 00081642587TRLO0 XLON 06/07/2026 770 592.00 14:45:53 00081643158TRLO0 XLON 06/07/2026 913 592.50 14:50:59 00081643453TRLO0 XLON 06/07/2026 508 593.00 14:51:38 00081643477TRLO0 XLON 06/07/2026 530 593.00 14:51:38 00081643478TRLO0 XLON 06/07/2026 954 594.00 14:59:54 00081644057TRLO0 XLON 06/07/2026 938 593.00 15:05:09 00081644229TRLO0 XLON 06/07/2026 785 594.50 15:30:46 00081645277TRLO0 XLON 06/07/2026 292 594.50 15:30:46 00081645278TRLO0 XLON 06/07/2026 873 594.50 15:35:10 00081645385TRLO0 XLON 06/07/2026 1056 594.00 15:42:14 00081645536TRLO0 XLON 06/07/2026 882 596.00 15:56:09 00081646135TRLO0 XLON 06/07/2026 876 596.00 15:56:09 00081646136TRLO0 XLON 06/07/2026 797 596.00 16:07:44 00081646637TRLO0 XLON 06/07/2026 169 596.00 16:07:44 00081646638TRLO0 XLON 06/07/2026 866 596.00 16:07:44 00081646639TRLO0 XLON 06/07/2026 67 596.00 16:07:44 00081646640TRLO0 XLON 06/07/2026 912 596.00 16:18:31 00081647080TRLO0 XLON 07/07/2026 866 587.50 08:11:19 00081648521TRLO0 XLON 07/07/2026 177 586.50 08:11:19 00081648522TRLO0 XLON 07/07/2026 362 586.50 08:11:19 00081648527TRLO0 XLON 07/07/2026 495 586.50 08:11:20 00081648528TRLO0 XLON 07/07/2026 983 587.00 08:30:00 00081649150TRLO0 XLON 07/07/2026 906 587.00 09:25:46 00081650947TRLO0 XLON 07/07/2026 829 585.00 09:25:48 00081650956TRLO0 XLON 07/07/2026 936 586.50 10:35:07 00081652587TRLO0 XLON 07/07/2026 47 586.50 10:35:07 00081652588TRLO0 XLON 07/07/2026 77 588.50 10:53:18 00081652934TRLO0 XLON 07/07/2026 571 588.50 10:54:00 00081652990TRLO0 XLON 07/07/2026 210 588.50 10:54:00 00081652991TRLO0 XLON 07/07/2026 156 586.50 11:50:38 00081654309TRLO0 XLON 07/07/2026 2 586.50 12:00:14 00081654454TRLO0 XLON 07/07/2026 296 588.00 12:15:35 00081654734TRLO0 XLON 07/07/2026 295 588.00 12:15:35 00081654735TRLO0 XLON 07/07/2026 831 588.00 12:32:40 00081655205TRLO0 XLON 07/07/2026 703 588.00 12:49:06 00081655506TRLO0 XLON 07/07/2026 245 588.00 12:49:06 00081655507TRLO0 XLON 07/07/2026 848 587.50 12:54:07 00081655672TRLO0 XLON 07/07/2026 914 588.00 13:35:22 00081657292TRLO0 XLON 07/07/2026 525 586.50 13:38:25 00081657417TRLO0 XLON 07/07/2026 195 586.50 13:38:25 00081657418TRLO0 XLON 07/07/2026 159 586.50 13:38:25 00081657420TRLO0 XLON 07/07/2026 428 586.50 13:48:53 00081657705TRLO0 XLON 07/07/2026 542 586.50 13:48:53 00081657706TRLO0 XLON
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
July 13, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)
DJ Transaction in Own Shares -2-
07/07/2026 844 585.00 14:00:50 00081658135TRLO0 XLON 07/07/2026 1011 586.00 14:07:02 00081658417TRLO0 XLON 07/07/2026 609 585.50 14:22:00 00081658763TRLO0 XLON 07/07/2026 350 585.50 14:22:00 00081658764TRLO0 XLON 07/07/2026 314 585.50 14:25:19 00081658886TRLO0 XLON 07/07/2026 549 585.50 14:25:19 00081658887TRLO0 XLON 07/07/2026 1015 587.00 14:35:46 00081659313TRLO0 XLON 07/07/2026 958 587.00 14:46:50 00081659987TRLO0 XLON 07/07/2026 856 586.50 14:50:44 00081660252TRLO0 XLON 07/07/2026 133 586.50 14:50:44 00081660253TRLO0 XLON 07/07/2026 1004 584.50 14:57:51 00081660739TRLO0 XLON 07/07/2026 951 582.50 15:07:44 00081661411TRLO0 XLON 07/07/2026 833 582.50 15:22:24 00081662358TRLO0 XLON 07/07/2026 9 582.50 15:22:24 00081662359TRLO0 XLON 07/07/2026 835 582.00 15:36:24 00081663216TRLO0 XLON 07/07/2026 945 581.00 15:36:25 00081663217TRLO0 XLON 07/07/2026 411 581.00 15:38:08 00081663266TRLO0 XLON 07/07/2026 912 577.50 15:39:35 00081663343TRLO0 XLON 07/07/2026 77 578.50 15:51:05 00081664123TRLO0 XLON 07/07/2026 1023 579.50 15:52:03 00081664140TRLO0 XLON 07/07/2026 239 581.50 15:59:03 00081664633TRLO0 XLON 07/07/2026 693 581.50 15:59:03 00081664634TRLO0 XLON 07/07/2026 117 583.00 16:08:33 00081665330TRLO0 XLON 07/07/2026 857 583.00 16:08:33 00081665331TRLO0 XLON 07/07/2026 1034 583.00 16:12:33 00081665612TRLO0 XLON 07/07/2026 823 581.50 16:14:53 00081665793TRLO0 XLON 08/07/2026 885 569.50 09:16:21 00081671597TRLO0 XLON 08/07/2026 893 567.50 09:16:53 00081672060TRLO0 XLON 08/07/2026 250 559.00 09:38:34 00081675604TRLO0 XLON 08/07/2026 580 559.00 09:41:41 00081675810TRLO0 XLON 08/07/2026 321 562.50 10:28:20 00081678975TRLO0 XLON 08/07/2026 22 562.50 10:28:20 00081678974TRLO0 XLON 08/07/2026 280 562.50 10:28:20 00081678973TRLO0 XLON 08/07/2026 1 562.50 10:28:20 00081678972TRLO0 XLON 08/07/2026 1030 566.00 10:46:40 00081679638TRLO0 XLON 08/07/2026 975 563.50 10:58:45 00081680379TRLO0 XLON 08/07/2026 39 563.00 10:58:45 00081680381TRLO0 XLON 08/07/2026 847 563.00 10:58:45 00081680380TRLO0 XLON 08/07/2026 912 570.00 11:26:43 00081681663TRLO0 XLON 08/07/2026 290 573.00 11:54:01 00081682993TRLO0 XLON 08/07/2026 153 573.00 11:54:01 00081682992TRLO0 XLON 08/07/2026 186 573.00 11:54:01 00081682991TRLO0 XLON 08/07/2026 124 573.00 11:54:13 00081682998TRLO0 XLON 08/07/2026 1 573.00 11:56:05 00081683154TRLO0 XLON 08/07/2026 1 573.00 11:56:05 00081683153TRLO0 XLON 08/07/2026 1 573.00 11:56:05 00081683152TRLO0 XLON 08/07/2026 502 572.50 11:57:46 00081683207TRLO0 XLON 08/07/2026 430 572.50 11:57:46 00081683206TRLO0 XLON 08/07/2026 365 572.00 12:09:13 00081683501TRLO0 XLON 08/07/2026 529 572.00 12:09:13 00081683500TRLO0 XLON 08/07/2026 155 573.50 12:37:07 00081685398TRLO0 XLON 08/07/2026 399 573.50 12:37:07 00081685400TRLO0 XLON 08/07/2026 278 573.50 12:37:07 00081685399TRLO0 XLON 08/07/2026 850 577.00 13:14:35 00081686451TRLO0 XLON 08/07/2026 887 577.00 13:14:35 00081686452TRLO0 XLON 08/07/2026 959 577.00 13:32:49 00081686967TRLO0 XLON 08/07/2026 947 576.00 14:06:04 00081687819TRLO0 XLON 08/07/2026 861 576.00 14:11:01 00081688097TRLO0 XLON 08/07/2026 915 574.50 14:19:59 00081688299TRLO0 XLON 08/07/2026 125 575.50 14:34:12 00081688994TRLO0 XLON 08/07/2026 895 575.50 14:34:13 00081688995TRLO0 XLON 08/07/2026 883 575.50 14:36:47 00081689186TRLO0 XLON 08/07/2026 997 576.00 14:48:11 00081689639TRLO0 XLON 08/07/2026 825 576.50 14:55:02 00081689949TRLO0 XLON 08/07/2026 27 576.50 14:55:02 00081689948TRLO0 XLON 08/07/2026 24 576.50 14:55:02 00081689947TRLO0 XLON 08/07/2026 893 576.50 15:02:04 00081690393TRLO0 XLON 08/07/2026 994 576.50 15:11:01 00081690842TRLO0 XLON 08/07/2026 102 576.50 15:13:21 00081690928TRLO0 XLON 08/07/2026 534 576.50 15:13:21 00081690927TRLO0 XLON 08/07/2026 220 576.50 15:13:21 00081690926TRLO0 XLON 08/07/2026 157 573.00 15:31:22 00081691780TRLO0 XLON 08/07/2026 797 573.00 15:36:02 00081691912TRLO0 XLON 08/07/2026 953 572.50 15:45:28 00081692256TRLO0 XLON 08/07/2026 954 571.00 15:49:59 00081692540TRLO0 XLON 08/07/2026 925 571.50 15:55:41 00081693397TRLO0 XLON 08/07/2026 92 570.50 16:01:24 00081693993TRLO0 XLON 08/07/2026 85 570.50 16:01:31 00081694033TRLO0 XLON 08/07/2026 1 570.50 16:03:47 00081694506TRLO0 XLON 08/07/2026 728 571.00 16:05:43 00081694652TRLO0 XLON 08/07/2026 283 571.00 16:05:43 00081694651TRLO0 XLON 08/07/2026 282 570.50 16:05:43 00081694654TRLO0 XLON 08/07/2026 526 570.50 16:05:43 00081694653TRLO0 XLON 08/07/2026 882 570.00 16:11:43 00081695060TRLO0 XLON 08/07/2026 948 569.00 16:14:57 00081695170TRLO0 XLON 09/07/2026 345 576.00 08:19:16 00081697329TRLO0 XLON 09/07/2026 516 576.00 08:19:16 00081697331TRLO0 XLON 09/07/2026 166 576.00 08:19:16 00081697330TRLO0 XLON 09/07/2026 124 579.00 08:30:00 00081697618TRLO0 XLON 09/07/2026 768 579.00 08:30:00 00081697619TRLO0 XLON 09/07/2026 297 578.00 09:37:41 00081699862TRLO0 XLON 09/07/2026 832 578.00 09:39:05 00081699903TRLO0 XLON 09/07/2026 1029 577.50 09:47:30 00081700160TRLO0 XLON 09/07/2026 413 580.00 10:29:38 00081701254TRLO0 XLON 09/07/2026 218 580.00 10:29:38 00081701253TRLO0 XLON 09/07/2026 631 580.00 10:29:38 00081701252TRLO0 XLON 09/07/2026 607 580.00 10:29:38 00081701255TRLO0 XLON 09/07/2026 983 578.50 10:41:11 00081701659TRLO0 XLON 09/07/2026 987 586.00 11:12:39 00081702472TRLO0 XLON 09/07/2026 981 585.00 11:12:54 00081702480TRLO0 XLON 09/07/2026 100 585.00 11:13:03 00081702538TRLO0 XLON 09/07/2026 742 585.00 11:13:03 00081702537TRLO0 XLON 09/07/2026 275 585.00 11:13:33 00081702573TRLO0 XLON 09/07/2026 697 585.00 11:13:33 00081702572TRLO0 XLON 09/07/2026 916 584.50 11:15:36 00081702769TRLO0 XLON 09/07/2026 938 584.50 11:24:23 00081703687TRLO0 XLON 09/07/2026 688 583.00 11:28:13 00081703986TRLO0 XLON
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
July 13, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)
DJ Transaction in Own Shares -3-
09/07/2026 10 583.00 11:28:13 00081703985TRLO0 XLON 09/07/2026 311 583.00 11:28:13 00081703984TRLO0 XLON 09/07/2026 894 583.00 11:52:39 00081704893TRLO0 XLON 09/07/2026 187 582.50 12:04:35 00081705384TRLO0 XLON 09/07/2026 373 582.50 12:04:35 00081705383TRLO0 XLON 09/07/2026 154 582.50 12:04:42 00081705386TRLO0 XLON 09/07/2026 1010 583.00 12:19:47 00081705892TRLO0 XLON 09/07/2026 1007 583.00 12:42:16 00081706935TRLO0 XLON 09/07/2026 883 585.50 13:35:31 00081707891TRLO0 XLON 09/07/2026 301 586.00 13:39:02 00081708000TRLO0 XLON 09/07/2026 664 586.00 13:46:33 00081708268TRLO0 XLON 09/07/2026 91 586.00 13:48:07 00081708319TRLO0 XLON 09/07/2026 800 586.00 13:48:07 00081708318TRLO0 XLON 09/07/2026 282 591.00 14:35:06 00081709838TRLO0 XLON 09/07/2026 854 591.00 14:36:26 00081709995TRLO0 XLON 09/07/2026 885 591.00 14:39:42 00081710189TRLO0 XLON 10/07/2026 816 604.00 08:21:03 00081721223TRLO0 XLON 10/07/2026 860 609.00 09:23:09 00081723605TRLO0 XLON 10/07/2026 890 604.50 10:37:16 00081725223TRLO0 XLON 10/07/2026 898 606.50 11:46:14 00081726118TRLO0 XLON 10/07/2026 840 606.00 12:31:42 00081727457TRLO0 XLON 10/07/2026 1005 608.00 13:19:02 00081728548TRLO0 XLON 10/07/2026 949 610.00 13:51:18 00081729191TRLO0 XLON 10/07/2026 915 610.00 14:40:43 00081730517TRLO0 XLON 10/07/2026 923 610.00 14:44:17 00081730850TRLO0 XLON 10/07/2026 989 610.00 15:11:22 00081731938TRLO0 XLON 10/07/2026 955 610.00 15:11:22 00081731937TRLO0 XLON 10/07/2026 235 610.00 15:11:22 00081731939TRLO0 XLON 10/07/2026 730 610.00 15:11:22 00081731940TRLO0 XLON 10/07/2026 881 610.00 15:27:35 00081732941TRLO0 XLON 10/07/2026 820 605.50 15:37:13 00081733884TRLO0 XLON 10/07/2026 276 606.00 15:42:54 00081734138TRLO0 XLON 10/07/2026 277 606.00 15:42:54 00081734137TRLO0 XLON 10/07/2026 303 606.00 15:42:54 00081734139TRLO0 XLON 10/07/2026 977 608.00 15:56:00 00081734471TRLO0 XLON 10/07/2026 461 607.00 16:11:10 00081735153TRLO0 XLON
Enquiries
Molten Ventures plc +44 (0)20 7931 8800 Gareth Faith (Company Secretary) cosec@molten.vc Deutsche Numis +44 (0)20 7260 1000 Joint Financial Adviser and Corporate Broker Joshua Hughes Liam Kingsmill Berenberg +44 (0)20 3207 7800 Joint Financial Adviser and Corporate Broker Ben Wright Harry Nicholas Mark Whitmore Sodali & Co +44 (0)7889 297 217 Public relations molten@sodali.com Elly Williamson Sam Austrums
About Molten Ventures Molten Ventures is one of Europe's leading venture capital firms, developing and investing in high-growth technology companies. It invests across four core sectors - Enterprise & SaaS, AI, Deeptech & Hardware, Consumer Technology, and Digital Health - with a team of highly experienced partners continuously seeking new opportunities across these domains. Listed on the London Stock Exchange (LSE: GROW), Molten Ventures offers public market investors access to a portfolio of fast-growing technology businesses, providing liquidity and diversification unavailable in traditional venture structures. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over GBP1 billion of capital and realised more than GBP750 million as at 31 March 2026. For further details, please visit: https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc
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Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
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ISIN: GB00BY7QYJ50 Category Code: POS TIDM: GROW LEI Code: 213800IPCR3SAYJWSW10 Sequence No.: 435951 EQS News ID: 2364298 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
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(END) Dow Jones Newswires
July 13, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)