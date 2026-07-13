Die Allianz-Aktie kennt derzeit fast nur eine Richtung: nach oben. Zum Wochenstart sorgt ein Analystenupdate für Stirnrunzeln. Ein großes Analysehaus kommt darin zu einem ungewöhnlichen Urteil. Unterdessen schnapp ein Konkurrent dem Versicherer einen führenden KI-Experten weg.Kurz und knapp• Jefferies stuft die Allianz weiter als Halteposition ein.• Das Kursziel liegt mit 325,00 Euro aber deutlich unter dem aktuellen Kurs.• Generali schnappt der Allianz den KI-Experten Stefan Weih weg.Die Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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