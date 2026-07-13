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PNE-Gruppe gewinnt in Frankreich Ausschreibung für den Windpark "Oinville-Saint-Liphard"



13.07.2026 / 10:36 CET/CEST

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Corporate News PNE-Gruppe gewinnt in Frankreich Ausschreibung für den Windpark "Oinville-Saint-Liphard" Projekt umfasst vier Windenergieanlagen mit einer Leistung von 22 MW

In stark umkämpfter Ausschreibungsrunde durchgesetzt

Erfolg unterstreicht Bedeutung von Frankreich als Kernmarkt der PNE-Gruppe Cuxhaven, 13. Juli 2026 - Die PNE-Gruppe hat bei der jüngsten Ausschreibung in Frankreich erfolgreich abgeschnitten. PNE France gehörte zu den elf erfolgreichen Projektentwicklern, und der Windpark "Oinville-Saint-Liphard" wurde unter 39 bezuschlagten Projekten (mit einer Gesamtkapazität von 808 MW) ausgewählt. An der 11. Ausschreibung im Rahmen des PPE2 hatten 144 Gebote mit einer Gesamtleistung von 2,38 GW teilgenommen. Das Projekt in der Region Centre-Val de Loire besteht aus vier Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 22 MW. "Wir freuen uns sehr, dass wir uns in einer stark umkämpften Ausschreibung durchsetzen konnten", sagt Roland Stanze, Chief Operating Officer der PNE AG. "Das zeigt einmal mehr, welch gute Arbeit unser französisches Team vor Ort leistet. Nach dem Verkauf des Windparks 'Romescamps' ist dies innerhalb weniger Tage der nächste Erfolg für uns in einem unserer wichtigsten Kernmärkte und bestätigt einmal mehr unsere Strategie." Nach einer fast einjährigen Pause im Anschluss an die Ausschreibung im Juli 2025, bei der PNE France die Projekte "Chéry" und "Romescamps" erfolgreich sichern konnte, hatte die französische Regierung Anfang April dieses Jahres die Wiederaufnahme der Ausschreibungen angekündigt, kurz nachdem sie den mehrjährigen Energieplan PPE3 veröffentlicht hatte. Der Zeitpunkt war genau richtig, denn im Mai war der Windpark "Oinville-Saint-Liphard" genehmigt worden. Die Genehmigung erfolgte in nur 15 Monaten. Über die PNE-Gruppe Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien.

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E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com



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Tel: +49 40 879 33 - 114

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